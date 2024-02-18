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Оскандалившийся актер Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского

16:27
  • воскресенье
  • 18 февраля 2024

Актер внешне похож на основателя ЛДПР в молодости

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в фильме, посвященном основателю ЛДПР. Кандидатуру актера одобрил лично председатель партии Леонид Слуцкий. 

По его словам, Никита Кологривый - "очень эмоциональный и харизматичный парень с правильными ценностями". Кроме того, по мнению лидера ЛДПР, у Кологривого есть внешнее сходство с основателем ЛДПР. 

"Мне кажется, что это вызов для любого артиста сыграть такую личность. Я очень надеюсь, что это кино будет сделано без определенного отношения. Хочется, чтобы это был действительно точечный взгляд на биографию исторической личности", – сказал Слуцкий, слова которого приводит "Бюллетень кинопрокатчика".

Никита Кологривый неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний в адрес коллег по цеху. Едкие замечания актера не остались без ответа со стороны других звезд. Также Кологривый устроил скандал во время съемок программы "Закрытый показ", отказавшись отвечать на вопросы ведущего Александра Гордона.

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