Почти на 9 километров

В ходе полного освобождения города Авдеевка Донецкой народной республики подразделения группировки войск Центр продвинулись почти на 9 километров в глубину позиций противника. Об этом сообщили в нашем Минобороны.

Российские бойцы развивают наступление и не дают врагу закрепиться на новых рубежах.

Как заявили в Кремле, в оборонном ведомстве сейчас готовят персональные списки военных, в том числе летчиков, принимавших участие в освобождении стратегически важного населенного пункта.

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