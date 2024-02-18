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Российские войска после взятия Авдеевки продвинулись вглубь позиций ВСУ

17:15
  • воскресенье
  • 18 февраля 2024

Почти на 9 километров

В ходе полного освобождения города Авдеевка Донецкой народной республики подразделения группировки войск Центр продвинулись почти на 9 километров в глубину позиций противника. Об этом сообщили в нашем Минобороны.

Российские бойцы развивают наступление и не дают врагу закрепиться на новых рубежах.

Как заявили в Кремле, в оборонном ведомстве сейчас готовят персональные списки военных, в том числе летчиков, принимавших участие в освобождении стратегически важного населенного пункта.

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