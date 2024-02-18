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Собянин: Москвичи станут волонтерами Всемирного фестиваля молодежи

18:29
  • воскресенье
  • 18 февраля 2024

Они будут встречать и провожать добровольцев и иностранных участников, которые едут на фестиваль в "Сириус"

Тысяча москвичей станет городскими волонтерами Всемирного фестиваля молодежи-2024. Начиная со вторника, 20 февраля, на вокзалах и в аэропортах они будут встречать и провожать добровольцев и иностранных участников, которые едут на фестиваль в "Сириус" через Москву, сообщил Сергей Собянин. 

После завершения основных мероприятий фестиваля начнется региональная программа. Она пройдет и в столице. Волонтеры встретят иностранных участников и помогут при заселении в гостиницах.

Кроме того, в качестве участников фестиваль посетят 700 ребят из Москвы.

 

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