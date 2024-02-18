Россиян предупредили о последствиях выращивания на даче имопеи трехцветной

Это популярное у дачников растение

Правительство включило в перечень растений, подлежащих государственному контролю, популярную у дачников трехцветную ипомею. Теперь за ее выращивание может грозить штраф или даже арест.

Как рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, штраф 5 тысяч рублей или арест до 15 суток может грозить садоводу в случае, если он выращивает на участке больше 10 кусов ипомеи. Организациям придется заплатить штраф в 300 тысяч. При этом, как будут выявлять нарушителей, пока неизвестно, пишет Лента.ру.

Ипомею трехцветную включили в список подлежащих госконтролю растений, поскольку в ее семенах содержится токсичное вещество эргин, рассказала РБК старший научный сотрудник ФГБУ "Астраханский государственный заповедник" Наталья Литвинова. Его оборот запрещен в России. При этом эксперт отметила, что контролировать распространение ипомеи будет сложно из-за особенностей ее произрастания.

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