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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:30
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Бойцы проявляют мужество

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих, участвующих в СВО.

Старший лейтенант Дмитрий Воронин, находясь на передовой, под непрерывным артогнём противника вёл разведку с помощью оптико-электронных средств. Обнаружив район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, готовивших наступление на оборонительные рубежи российских войск, Дмитрий передал координаты целей артиллеристам. Наши военнослужащие открыли огонь и нанесли сокрушительный удар по позициям противника.

Сержант Андрей Новак с помощью беспилотника определил координаты позиций врага, передал их на пункт управления. А затем корректировал огонь нашей артиллерии. Это позволило точечно поразить технику и живую силу националистов. Несмотря на риск, сержант Новак успешно навёл артиллерию и на вторую позицию боевиков, где также было ликвидировано тяжёлое вооружение. ВСУ понесли серьёзные потери на важном тактическом направлении.

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