Юридическая коллизия: 70 лет назад СССР передал Крым УССР

Никаких законных оснований для этого не было

Дата, сыгравшая поворотную роль в истории современной России. 70 лет назад Президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче Крыма Украине. Полуостров фактически подарили, как писали тогда газеты, в знак дружбы братских союзных республик. О целесообразности такого решения политики сегодня говорят однозначно никаких законных оснований для этого не было. Крымские парламентарии сейчас пытаются восстановить историческую справедливость через Конституционный суд.

Постановление РСФСР о передаче Крыма в аналогичном украинском акте называется представлением. Никакого совместного обсуждения и документа, на который ссылается итоговый указ. А Верховный совет СССР просто утвердил решение президиума. Настоящее беззаконие – скажут спустя 70 лет крымские парламентарии, которые сейчас пытаются восстановить историческую справедливость через Конституционный суд.

"Согласно Конституции 1937 года РСФСР и УССР, а также Конституции 1936 года СССР, непосредственно полномочия по передаче одной части территории одной союзной Республики на территорию другой союзной Республики в принципе не существовало. Исходя из этого, задействовать механизмы относительно передачи - это было только потенциально возможно путём проведения референдума", - заявил Сергей Трофимов, глава комитета по законодательству Государственного Совета РК.

Всенародного голосования не было. Как сказал в 2014 году Владимир Путин, решили кулуарно, междусобойчиком. В конце января 1954 года вопрос о передаче Крыма прозвучал на заседании Президиума ЦК под номером 11. На рассмотрение ушло 15 минут. Менее чем через месяц был подписан указ, который даже в газетах остался без особого внимания.

О причинах передачи спорят до сих пор. Одна из главных – возрождение региона после войны и решение проблемы продовольственной безопасности. Масштабные инфраструктурные проекты удобнее было реализовать в рамках единого субъекта.

"Наверное, первой из великих строек коммунизма было строительство Каховского гидроузла, большой электростанции и двух каналов Южно-Украинского и Северо-Крымского, которые должны были привести воду в ранее засушливые регионы. Это была одна страна - Советский Союз. Решалась большая народно-хозяйственная задача и все средства в этой ситуации были хороши", - пояснил Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды.

Передача полуострова символично совпала с юбилеем воссоединения России и Украины. Некоторые историки считают, что Хрущев воспользовался моментом, чтобы укрепить свое положение.

"Хрущев почему-то очень торопился. Хотел приурочить это к 300-летию Переяславской Рады, видимо. И, соответственно, проявить себя как можно быстрее хозяином страны. Конечно, можно еще предположить, что он хотел опереться в возможной пролонгации внутриполитической борьбы на украинскую партийную верхушку, которая, как мы знаем, еще со времен Ленина страдала уклоном в национализм", - заявил Андрей Ишин, профессор кафедры истории России Крымского федерального университета имени Вернадского.

Вместе с днепровской водой и кукурузой, о которой постоянно писали в газетах, пришла и украинская культура. После подписания указа о передаче Крыма на полуострове началась украинизация. В школах ввели обязательное изучение мовы, чиновники должны были переводить официальные документы, названия улиц писали на двух языках, и даже некоторые предприятия заказывали новые знамёна на украинский манер. Например, министерство мелиорации водного хозяйства вдруг стало непонятным для крымчан "господарством".

Но даже тогда никто не думал, что Крым окажется в чужой враждебной стране. Независимая Украина очень быстро разрушила все культурные и экономическо-хозяйственные связи. В 2015 году Киев объявил водную, энергетическую и транспортную блокаду полуострову. А в прошлом году была уничтожена плотина Каховской ГЭС. Из общего осталась только юридическая коллизия 1954 года.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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