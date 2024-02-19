Кандидаты в президенты продолжают встречи с избирателями

Продолжают поездки по регионам и доверенные лица Владимира Путина

Предвыборная хроника. Кандидаты на высший государственный пост продолжают активную работу с избирателями. Владислав Даванков, он представляет партию "Новые люди" и "Партию Роста", общался со своими сторонниками в Самаре.

На встречу приехали жители из разных городов области. Обсудили, в частности, пункты предвыборной программы кандидата. Даванков рассказал о своих предложениях по развитию регионов, одна из главных идей - предоставить им больше экономической и финансовой самостоятельности.

"Проблема в том, что все деньги, которые есть в регионе, практически все налоги отправляются в Москву, а дальше руководство региона практически каждый раз согласовывает любой расход на то, чтобы он был произведён в регионе. Вместо того, чтобы, как во многих странах, мы изучили международный опыт, деньги должны оставаться в регионе", - заявил Владислав Даванков.

Продолжают поездки по регионам и доверенные лица Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. Главврач московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко в Якутске встретилась с молодыми специалистами здравоохранения, которые собрались там из разных уголков республики на свой слет.

"Желание обучаться, желание трансформироваться, обмениваться опытом колоссально. И это вызывает очень огромное уважение, потому что это действительно совсем молодые люди, которые не просто просят ресурсов, а хотят меняться, менять наше здравоохранение, хотят менять нашу родину и это замечательно", - отметила Марьяна Лысенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"