ВС России полностью освободили подвалы завода в Авдеевке

На зданиях предприятия водружены российские флаги

Российские бойцы взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке. Флаги России водружены на административных зданиях предприятия, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла завод в Авдеевке под полный контроль. Подразделения ВСУ продолжают беспорядочное отступление, российская артиллерия и авиация держат под обстрелом все пути отхода из города.

В конце прошлой недели министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Глава государства поздравил российских военных с важной победой. В Минобороны сообщали, что российские военные ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск - в частности, от засевших на местном коксохимическом комбинате боевиков запрещенной в России террористической группировки "Азов".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"