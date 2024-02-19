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ВС России полностью освободили подвалы завода в Авдеевке

08:11
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

На зданиях предприятия водружены российские флаги

Российские бойцы взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке. Флаги России водружены на административных зданиях предприятия, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла завод в Авдеевке под полный контроль. Подразделения ВСУ продолжают беспорядочное отступление, российская артиллерия и авиация держат под обстрелом все пути отхода из города.

В конце прошлой недели министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Глава государства поздравил российских военных с важной победой. В Минобороны сообщали, что российские военные ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск - в частности, от засевших на местном коксохимическом комбинате боевиков запрещенной в России террористической группировки "Азов".

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