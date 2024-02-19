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Генштаб ВС России не исключил новое контрнаступление ВСУ с помощью Запада

08:16
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

ВСУ сохраняет боеспособность

Если западные государства продолжат оказывать серьезную поддержку киевскому режиму, нельзя исключать, что состоится очередная попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

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В интервью газете "Красная звезда" Рудской предупредил, что "ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий", несмотря на отступление из Авдеевки.

Военный подчеркнул, что "в последующем в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные союзники создают для Киева "искусственный дефицит вооружения", поэтому положение на фронте "не зависит от нас, и ситуация в Авдеевке это подтверждает".

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода своего провального контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения.

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