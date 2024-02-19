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Генштаб ВС России: Солдаты НАТО воюют на Украине под видом наемников

08:31
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

При этом НАТО отрицает свое прямое участие в конфликте

Военнослужащие государств — членов НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

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В интервью газете "Красная звезда" Рудской подчеркнул, что военные из стран Североатлантического альянса "управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов".

При этом офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций украинских Вооруженных сил, рассказал представитель российского Генштаба.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее заявил, что Североатлантический альянс не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради Украины, поскольку НАТО сейчас — это "полностью несостоятельная организация", которая "находится в упадке".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россию беспокоила и продолжает беспокоить возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает безопасности России, причем "нас постоянно обманывали о нерасширения Североатлантического альянса на Восток".

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