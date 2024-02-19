Киев неожиданно отменил выступление Зеленского на конференции в Токио

Заявлено о "причинах с украинской стороны"

Киев неожиданно отменил демонстрацию видеопослания украинского лидера Владимира Зеленского участникам японо-украинской экономической конференции. Открывшийся в Токио саммит, по замыслу организаторов, должен содействовать экономическому росту и восстановлению Украины.

Модераторы конференции сообщили участникам, что планировалось показать видеопослание президента Зеленского. Однако его пришлось отменить в связи с причинами с украинской стороны.

Конференцию официально открыло приветствие премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Затем с речью выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с визитом в Японии. В мероприятии, помимо представителей политических кругов двух стран, участвуют около 300 предпринимателей из двух государств. Ожидается, что общий объем помощи Украине по итогам саммита составит 15,8 миллиарда иен – это более 100 миллионов долларов, передает РИА Новости.

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