ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев неожиданно отменил выступление Зеленского на конференции в Токио

08:28
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Заявлено о "причинах с украинской стороны"

Киев неожиданно отменил демонстрацию видеопослания украинского лидера Владимира Зеленского участникам японо-украинской экономической конференции. Открывшийся в Токио саммит, по замыслу организаторов, должен содействовать экономическому росту и восстановлению Украины.

МИД России пообещал Японии жесткий ответ на враждебные выпады
Япония отказалась снять санкции с России ради заключения мирного договора

Модераторы конференции сообщили участникам, что планировалось показать видеопослание президента Зеленского. Однако его пришлось отменить в связи с причинами с украинской стороны.

Конференцию официально открыло приветствие премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Затем с речью выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с визитом в Японии. В мероприятии, помимо представителей политических кругов двух стран, участвуют около 300 предпринимателей из двух государств. Ожидается, что общий объем помощи Украине по итогам саммита составит 15,8 миллиарда иен – это более 100 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.