Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Никто не пострадал

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказал глава региона Александр Богомаз.

Как написал политик в своем Telegram-канале, пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА.

Никто не пострадал, материального ущерба нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Когда ему доложили, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от барражирующих дронов, Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

Это произошло после того, как на Украине стартовало строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Ожидается, что производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году.

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