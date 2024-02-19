ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

08:57
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Никто не пострадал

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказал глава региона Александр Богомаз.

Российская система ПВО за ночь сбила пять украинских беспилотников
Пожар на нефтебазе в Курской области начался после атаки беспилотника ВСУ

Как написал политик в своем Telegram-канале, пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА.

Никто не пострадал, материального ущерба нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Когда ему доложили, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от барражирующих дронов, Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

Это произошло после того, как на Украине стартовало строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Ожидается, что производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.