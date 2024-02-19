Премьер Эстонии назвала легитимными требования России по замороженным активам

При этом Таллин разработал решение, которое позволит использовать эти активы

Требования России к западным странам в связи с блокировкой ими российских активов являются законными. Такое заявление сделала в воскресенье, 18 февраля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По утверждению политика, "очевидно, что Россия военным ущербом наносит вред Украине", поэтому "у Украины есть легитимные требования к России". С учетом этого "мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам".

Как заявила Каллас, "если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги". Она подчеркнула, что в Таллине уже разработали "неконвенциональное решение", которое позволит законодательно решить вопрос конфискованных российских активов, но подробности приводить не стала, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ранее заявила, что в случае присвоения Западом российских активов будет жестким "ответ будет чрезвычайно жестким, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы".

При этом первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат подчеркнула, что возможная конфискация на Западе замороженных активов России должна быть юридически обоснована. Фонд, по словам Гопинат, не принимает участия в дискуссиях на эту тему, но будет отслеживать возможные последствия для отдельных членов МВФ и мировой финансовой системы.

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