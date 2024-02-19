ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Премьер Эстонии назвала легитимными требования России по замороженным активам

09:20
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

При этом Таллин разработал решение, которое позволит использовать эти активы

Требования России к западным странам в связи с блокировкой ими российских активов являются законными. Такое заявление сделала в воскресенье, 18 февраля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
ЕК опровергла создание механизма передачи Киеву доходов с активов России

По утверждению политика, "очевидно, что Россия военным ущербом наносит вред Украине", поэтому "у Украины есть легитимные требования к России". С учетом этого "мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам".

Как заявила Каллас, "если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги". Она подчеркнула, что в Таллине уже разработали "неконвенциональное решение", которое позволит законодательно решить вопрос конфискованных российских активов, но подробности приводить не стала, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ранее заявила, что в случае присвоения Западом российских активов будет жестким "ответ будет чрезвычайно жестким, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы".

При этом первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат подчеркнула, что возможная конфискация на Западе замороженных активов России должна быть юридически обоснована. Фонд, по словам Гопинат, не принимает участия в дискуссиях на эту тему, но будет отслеживать возможные последствия для отдельных членов МВФ и мировой финансовой системы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кая Каллас
Кая Каллас
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.