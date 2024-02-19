Власти Германии раскрыли данные о районах действия подлодок НАТО

Информация была опубликована в документах на строительство "Северного потока-2"

Расследование в связи с возможным раскрытием государственной тайны начала генпрокуратура ФРГ. Предполагается, что секретная информация стала достоянием общественности при планировании трубопровода "Северный поток-2".

По данным немецких СМИ, Горное ведомство города Штральзунд в январе 2018 года опубликовало на своем сайте разрешение на планирование газопровода. На 556-й странице документа содержались сведения Минобороны ФРГ под грифом "Секретно, только для служебного пользования".

В генпрокуратуре предполагают, что достоянием гласности стали, в частности, данные о районах действия подводных лодок НАТО. Минобороны Германии проинформировано о начале проверки в отношении Горного ведомства Штральзунда, сотрудникам которого грозит до пяти лет тюрьмы за раскрытие гостайны, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"