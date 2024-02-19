ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспорта Москвы

08:58
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Будет расширен рельсовый каркас столицы

Об амбициозных планах по развитию транспортной системы Москвы на ближайшие 6 лет рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Будет расширен рельсовый каркас столицы, особое внимание уделят крупным инфраструктурным проектам федерального значения – таким, как высокоскоростные магистрали и развитие Центрального транспортного узла, которые свяжут мегаполис с другими регионами России.

Откроют 39 станций метро и три новые линии: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлёвскую. Продолжат обновлять подвижной состав и создавать городские вокзалы. Модернизируют 125 станций Московских центральных диаметров и МЦК.

Будут активно использовать и современные технологии, в том числе для развития беспилотного трамвая, а также оплаты по биометрии во всех видах транспорта.

Ранее сообщалось, что более шести с половиной миллионов бесплатных пересадок совершили в прошлом году пассажиры наземного транспорта Москвы и сэкономили в сумме свыше 180 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Электробус
Электробус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.