Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспорта Москвы

Будет расширен рельсовый каркас столицы

Об амбициозных планах по развитию транспортной системы Москвы на ближайшие 6 лет рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Будет расширен рельсовый каркас столицы, особое внимание уделят крупным инфраструктурным проектам федерального значения – таким, как высокоскоростные магистрали и развитие Центрального транспортного узла, которые свяжут мегаполис с другими регионами России.

Откроют 39 станций метро и три новые линии: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлёвскую. Продолжат обновлять подвижной состав и создавать городские вокзалы. Модернизируют 125 станций Московских центральных диаметров и МЦК.

Будут активно использовать и современные технологии, в том числе для развития беспилотного трамвая, а также оплаты по биометрии во всех видах транспорта.

Ранее сообщалось, что более шести с половиной миллионов бесплатных пересадок совершили в прошлом году пассажиры наземного транспорта Москвы и сэкономили в сумме свыше 180 миллионов рублей.

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