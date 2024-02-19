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Собянин: Флагманский центр клинической больницы имени Буянова будет введен до конца года

09:00
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Всего в Москве будет шесть флагманских центров

Флагманский центр клинической больницы имени Буянова будет введен до конца 2024 года. Медцентр будет работать по новому стандарту экстренной помощи. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что флагманский центр будет рассчитан на прием около 200 пациентов в сутки.

"В здании запланированы: 9 разнопрофильных операционных, включая две малые и уникальную гибридную; больше 1,2 тыс. единиц высокотехнологичного медоборудования; противошоковое отделение и реанимационный зал", - сообщил Собянин.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и Сергей Собянин осмотрели московский Центр диагностики и телемедицины. Как сообщил Собянин, московскую медицину сделают одной из самых продвинутых в мире. За последнее время в столице реконструировано два миллиона квадратных метров медицинских объектов и построены десятки новых.

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