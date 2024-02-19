Российские саперы начали разминирование в освобожденной Авдеевке

За 10 лет ВСУ превратили город в неприступный укрепрайон

Российские войска полностью освободили от неонацистов коксохимический завод в Авдеевке, сообщили в Минобороны. Над административными зданиями развевается российский триколор. Киевские боевики продолжают беспорядочно отступать из пригородов, несут большие потери. Десятки радикалов сдались в плен. А наши специалисты уже приступили к разминированию.

Последним районом, где подразделения ВСУ еще пытались держать оборону в Авдеевке, была территория коксохимического завода. Хотя, точнее будет сказать, что и здесь украинские боевики уже по-настоящему не сопротивлялись, а лишь прятались в подвалах предприятия, куда их загнали мощнейшие удары российской авиации и артиллерии. Вот так это выглядит изнутри. Кадры в соцсетях публикуют сами националисты. Российские авиабомбы ФАБ пробивают даже многометровые бетонные своды подвалов.

На зданиях авдеевского коксохима теперь российские флаги. Украинские войска беспорядочно отступили, бросая раненых и технику. По всем дорогам - десятки танков и бронемашин. После зачистки в городе приступили к работе саперы. Боевики превратили город в сплошное минное поле. Пока передвигаться можно только по центральным улицам, где уже прошла техника. Даже шаг в сторону может быть смертельно опасен.

"Мины старого советского производства, также присутствует натовское вооружение очень много. Плотное минирование, смешенные типы минных заграждений. Также есть минные ловушки. Поэтому работаем аккуратно, не спеша. М-72 очень опасная мина. До 2400 осколков в одной мине только", - рассказал командир инженерного взвода.

Этот мост по задумке националистов должен был взлететь на воздух, когда по нему пошла бы российская техника. Сложную систему минирования вовремя заметили саперы.

За 10 лет ВСУ превратили Авдеевку в неприступный укрепрайон, но он все равно пал под натиском российской армии. А взятие города позволило наконец отодвинуть линию фронта от Донецка. Именно с авдеевского направления чаще и сильнее всего обстреливался город. Развивая успех, российские подразделения тем временем взяли под свой контроль населенный пункт Ласточкино западнее Авдеевки. Сейчас наши штурмовики ведут его зачистку. Улучшается положение и на других направлениях в зоне ответственности группировки войск "Центр".

Между тем в Генеральном штабе Вооруженных сил России не исключают, что ВСУ могут предпринять еще одну попытку контрнаступления, правда, если получат западную поддержку. Заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской заявил, что контрнаступление, предпринятое украинской армией летом прошлого года, провалилось благодаря качественной подготовке и тактически выверенным действиям наших подразделений на всем протяжении линии соприкосновения - а это более двух тысяч километров. По словам Рудского, стратегическая инициатива перешла к российским силам, но ВСУ все еще сохраняют боеспособность для ведения активных действий.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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