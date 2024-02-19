Европейские политики приуныли после бегства ВСУ из Авдеевки

Боррель считает, что ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца

Не успела конференция в Мюнхене закрыть свои двери, как европейские политики ринулись изливать душу в соцсетях. Вот министр иностранных дел Литвы мрачней тучи:

"Во время Мюнхенской конференции меня спросили, почему я такой мрачный. Что ж, кто-то должен рассказать все так, как оно есть... так вот, как оно есть: дела идут не очень хорошо".

Такое настроение у большинства спонсоров киевского режима. Потеря важной стратегической территории произошла прямо во время выступления Зеленского в Мюнхене, где он вновь рассказывал об успехах на фронте и в тылу. По мнению многих наблюдателей, отчасти в случившемся виноват сам Зеленский, который между политическими амбициями и жизнями украинских солдат выбрал первое.

"Залужный хотел не допустить окружения и вывода войск в последнюю минуту с большими потерями, как это уже произошло в мае 2023 года в Бахмуте. Зеленский, однако, настаивал на обороне Авдеевки до последней минуты. Вместо того, чтобы отступить в середине ноября, как того требовал Залужный, президент сам в конце декабря поехал в город", - пишут СМИ.

Сделал пару селфи на фоне въезда, словно, знал, что больше такого шанса не выпадет. Как сообщают украинские паблики, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обещал Зеленскому удержать Авдеевку до окончания европейского турне, но что-то пошло не так. На Западе теперь вынуждены разрабатывать новый план украинской обороны.

"Сейчас план, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться", - сообщают западные СМИ.

Главный евродипломат Жозеп Борель дает Киеву срок в 3 месяца. Именно через это время ситуация на поле боя будет решена. И призывает активней включаться в работу с Украиной. Максимум, на что оказались способны в Германии, поставить Киеву 66 бронированных внедорожников. При этом, как оказалось, они не защищают солдат от падения ракет. А цену за них заплатили в три раза больше.

Пакет помощи от США и вовсе рискует не дойти. Во время дискуссий в Мюнхене многие политики решили использовать этот момент, чтобы заявить, что Украина проиграет войну без дополнительного пакета в 60 миллиардов долларов, который блокирует Палата представителей. Спикер палаты Майк Джонсон использует любые лазейки, чтобы не выносить законопроект на обсуждение.

"У одного человека в руках есть возможность сделать это. И это Майк Джонсон. Спикеру следует посмотреть в глаза своей совести. Ведь потом ему придется объяснять будущим поколениям… был ли он силой добра и помогал делу свободы, или же он продолжал идти по пути трусости и делать то, чего от него хотели Дональд Трамп и Владимир Путин", - говорит Лиз Чейни, бывший член Палаты представителей США.

Впрочем, скептически стали относиться к помощи Украине даже те, кто когда-то яро поддерживали огромные транши для ВСУ. Сенатор Линдси Грэм, который недавно был дорогим гостем в Киеве, вспомнив про баснословный госдолг США, вдруг тоже проголосовал против выделения денег Зеленскому.

"У нас долг на 34 триллиона долларов. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов... Опять так сделали европейцы, которые дали Украине 50 миллиардов евро, 33 из них - в кредит. Я думаю, это выигрышная комбинация. Давайте сделаем это займом", - сказал Линдси Грэм.

Американский сенатор не скрывает планов подкрепить доллар украинскими природными ресурсами. Ничего личного – просто бизнес. Это, собственно, то, о чем говорят в Польше, где еще недавно посылали украинцам вооружение, а сегодня фермеры штурмуют фуры, въезжающие с украинской стороны. Не пропускают даже военную технику для ВСУ.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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