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В ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО у "Северных потоков"

11:51
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

В отношении госслужащих началась проверка

В Германии набирает обороты новый скандал, связанный с газопроводом "Северный поток – 2". Генеральная прокуратура ФРГ инициировала расследование о предполагаемом раскрытии гостайн при строительстве трубопровода.

По данным издания Bild, на этапе одобрения проекта в начале 2018 года немецкие чиновники опубликовали в интернете разрешение на планирование инфраструктурного объекта. И вот спустя 6 лет выяснилось, что на одной из страниц объемного документа содержалась информация о районах действия подводных лодок НАТО в Балтийском море, а также их вооружении.

В министерстве обороны Германии расценили, что данные сведения позволяют сделать выводы "о возможностях проведения военных операций". В отношении госслужащих, причастным к утечке, началась проверка. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

Впрочем, гораздо более важным в этой ситуации видится другой вопрос: хватит ли следователям решительности выйти за рамки дела и сопоставить натовские маршруты с подрывом "потоков" в 2022 году.

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