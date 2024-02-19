Экипаж МКС приступил к разгрузке корабля "Прогресс МС-26"

Кадрами поделился космонавт Олег Кононенко

Кадры с орбиты. Экипаж МКС приступил к разгрузке космического корабля "Прогресс МС-26". Видео опубликовал командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

Он показал отсек с грузом, где можно увидеть различное научное оборудование, баллоны с кислородом, топливом и водой, а также посылки для членов экипажа, в том числе от их родственников.

"Прогресс" пристыковался к станции в минувшую субботу. Доставил более двух с половиной тонн грузов. В частности, на МКС прибыла установка из полимерных материалов, которая позволит проводить новые эксперименты в открытом космосе. Также экипажу привезли специальные укладки для научных работ по выращиванию кристаллов.

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