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Путин примет президента Киргизии в Казани

09:41
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Российский лидер пригласил своего коллегу

Президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Россию по приглашению главы государства Владимира Путина. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказали в пресс-службе кыргызстанского лидера.
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Как уточняется на официальном сайте Жапарова, его рабочая поездка в Россию планируется на 20-21 февраля. Политик прибудет в Казань, где примет участие в церемонии открытия международных спортивных соревнований "Игры будущего".

Также у Жапарова запланированы двусторонние встречи с Путиным и с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее президент Киргизии дал отпор американским властям за их попытки вмешаться в суверенные дела государства. В ответ на письмо госсекретаря Энтони Блинкена о рассмотрении в Киргизии закона о неправительственных организациях Жапаров назвал своей единственной просьбой к Вашингтону невмешательство во внутренние дела его страны.

Усилить свое влияние на страны Центральной Азии пытается и Евросоюз. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что всего четыре года назад "Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий".

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Садыр Жапаров
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