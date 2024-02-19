Путин примет президента Киргизии в Казани

Российский лидер пригласил своего коллегу

Президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Россию по приглашению главы государства Владимира Путина. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказали в пресс-службе кыргызстанского лидера.

Как уточняется на официальном сайте Жапарова, его рабочая поездка в Россию планируется на 20-21 февраля. Политик прибудет в Казань, где примет участие в церемонии открытия международных спортивных соревнований "Игры будущего".

Также у Жапарова запланированы двусторонние встречи с Путиным и с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее президент Киргизии дал отпор американским властям за их попытки вмешаться в суверенные дела государства. В ответ на письмо госсекретаря Энтони Блинкена о рассмотрении в Киргизии закона о неправительственных организациях Жапаров назвал своей единственной просьбой к Вашингтону невмешательство во внутренние дела его страны.

Усилить свое влияние на страны Центральной Азии пытается и Евросоюз. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что всего четыре года назад "Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"