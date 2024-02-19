Пострадавших нет

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку атаки украинских террористов. Второй беспилотник ВСУ сбит над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Как написал глава Брянской области в Telegram, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского дрона над Брянской областью. По данным военного ведомства, силами ПВО был сбит реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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