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Второй беспилотник ВСУ сбит над Брянской областью

09:37
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Пострадавших нет

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку атаки украинских террористов. Второй беспилотник ВСУ сбит над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский дрон над Брянской областью

Как написал глава Брянской области в Telegram, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского дрона над Брянской областью. По данным военного ведомства, силами ПВО был сбит реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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