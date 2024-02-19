Украина решила продать российские активы

Киев арестовал почти 700 таких объектов

Власти Украины решили продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказал глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

Коваль не стал конкретизировать, о каких активах идет речь, однако заявил, что доходы от их продажи направят на восстановление Украины, сообщает ТАСС.

Между тем глава эстонского кабмина признала законность претензий России к Западу относительно замороженных в западных странах российских активов. Политик отметила, что "мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам".

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд рассказал, что в ЕС продолжается работа, цель которой на данном этапе — сохранение доходов от активов Банка России, а в конечном счете — их использование для Украины.

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