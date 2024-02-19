ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина решила продать российские активы

09:59
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Киев арестовал почти 700 таких объектов

Власти Украины решили продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказал глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.
Путин рассказал о пользе от антироссийских санкций

Коваль не стал конкретизировать, о каких активах идет речь, однако заявил, что доходы от их продажи направят на восстановление Украины, сообщает ТАСС.

Между тем глава эстонского кабмина признала законность претензий России к Западу относительно замороженных в западных странах российских активов. Политик отметила, что "мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам".

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд рассказал, что в ЕС продолжается работа, цель которой на данном этапе — сохранение доходов от активов Банка России, а в конечном счете — их использование для Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Киев
Киев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.