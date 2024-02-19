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Удар ВС России повредил припортовые сооружения в Херсоне

09:58
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Взрывы гремели в нескольких областях Украины

Припортовая инфраструктура повреждена в результате взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне. О результатах утреннего удара ВС России сообщил в Telegram назначенный украинскими властями глава местной областной военной администрации Александр Прокудин.

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Первые сообщения о взрывах в Херсоне появились утром 19 февраля. Глава городской администрации Роман Мрочко призывал жителей города быть осторожными и укрыться в более безопасных местах. По данным администрации, взрывы были слышны в прибрежных зонах.

Местные власти информировали о 16 прилетах. По сообщениям администрации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

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