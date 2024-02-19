ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ нейтрализовала россиянина при подготовке теракта в Запорожской области

10:19
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Он оказал вооруженное сопротивление при задержании

Федеральной службой безопасности (ФСБ) пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленник готовил теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области.
Дело о теракте заведено после обстрела Белгорода

Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства. Взрывчатку и координирующие указания мужчина получал от украинских кураторов.

При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Воронеже задержали гражданина Белоруссии по подозрению в причастности к поджогу тяговой электроподстанции в Туле. В ФСБ уточнили, что преступник уже был судим за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ.

До того было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено в отношении 20-летнего жителя Мордовии. Следствие выяснило, что он установил через интернет контакт со спецслужбами Украины и согласился помогать СБУ в деятельности, направленной против безопасности России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.