ФСБ нейтрализовала россиянина при подготовке теракта в Запорожской области

Он оказал вооруженное сопротивление при задержании

Федеральной службой безопасности (ФСБ) пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленник готовил теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области.

Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства. Взрывчатку и координирующие указания мужчина получал от украинских кураторов.

При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Воронеже задержали гражданина Белоруссии по подозрению в причастности к поджогу тяговой электроподстанции в Туле. В ФСБ уточнили, что преступник уже был судим за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ.

До того было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено в отношении 20-летнего жителя Мордовии. Следствие выяснило, что он установил через интернет контакт со спецслужбами Украины и согласился помогать СБУ в деятельности, направленной против безопасности России.

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