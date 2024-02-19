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Уганда обвинила Запад в политическом шантаже стран Африки

11:00
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Это связано в том числе с Россией

Запад фактически шантажирует африканские страны отключением от своей финансовой системы за несогласие с политическим курсом. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказал министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.
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По словам политика, африканским государствам необходимо рассмотреть альтернативы системе SWIFT. В частности, можно "использовать то, что развивают русские, чтобы в случае шантажа, политизации финансовых операций имелись варианты".

Одонго отметил, что санкции Запада против стран Африки могут быть введены, в частности, за связи с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что Москва должна достойно позиционировать себя в Африке в качестве "альтернативы Западу и его неоколониальном подходе к региону".

Россия продолжает расширять сотрудничество со странами Африки. В частности, в конце 2023 года в столице Буркина-Фасо после 30-летнего перерыва возобновило работу российское посольство. В торжественной церемонии приняли участие глава правительства африканского государства, министр иностранных дел и руководители других ведомств.

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