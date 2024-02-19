ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Писториус не исключил нападения России на НАТО в ближайшие годы

10:55
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Через 5-8 лет

Министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что Россия может напасть на НАТО через 5-8 лет.

Ранее члены Североатлантического альянса в ходе Мюнхенской конференции обсуждали вероятность нападения России на одну из стран блока. Европейские страны опасаются, что НАТО потеряет роль "традиционного защитника Европы" и поэтому задумались над созданием альтернативы.

"Я не могу предсказать произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда. Но это может произойти в течение от пяти до восьми лет", - передает слова министра агентство Bloomberg.

О возможности войны России с НАТО также высказывались в Швеции, Норвегии, Германии, Великобритании и ряде других европейских странах. Во Франции призвали ЕС увеличить расходы на оборону и улучшить взаимодействие между военными разных стран из-за "российской угрозы".

Москва, в свою очередь, утверждает, что не собирается развязывать войну в Европе. Никаких "территориальных притязаний" у нашей страны нет, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Борис Писториус
Борис Писториус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.