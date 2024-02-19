Писториус не исключил нападения России на НАТО в ближайшие годы

Через 5-8 лет

Министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что Россия может напасть на НАТО через 5-8 лет.

Ранее члены Североатлантического альянса в ходе Мюнхенской конференции обсуждали вероятность нападения России на одну из стран блока. Европейские страны опасаются, что НАТО потеряет роль "традиционного защитника Европы" и поэтому задумались над созданием альтернативы.

"Я не могу предсказать произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда. Но это может произойти в течение от пяти до восьми лет", - передает слова министра агентство Bloomberg.

О возможности войны России с НАТО также высказывались в Швеции, Норвегии, Германии, Великобритании и ряде других европейских странах. Во Франции призвали ЕС увеличить расходы на оборону и улучшить взаимодействие между военными разных стран из-за "российской угрозы".

Москва, в свою очередь, утверждает, что не собирается развязывать войну в Европе. Никаких "территориальных притязаний" у нашей страны нет, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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