В США объявили о самом опасном периоде украинского конфликта

Россия наступает сразу на пяти направлениях

Вооруженные силы Украины оказались в самой опасной ситуации с начала специальной военной операции России. Российские войска наступают сразу на пяти направлениях, пишет New York Times.

Газета уточняет, что ВС России продвигатся на Авдеевском, Работинском, Кременском и Артемовском направлениях. По данным издания, российская армия сосредоточила до 40 000 военнослужащих в районе Мариуполя и около 110 000 в районе Купянска и Лимана.

Подчеркивается, что без возобновления американской военной помощи Украине на всем фронте протяженностью около тысячи километров ВСУ не хватает боеприпасов. Россия же стремится вернуть территории, занятые украинскими войсками во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах.

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