ВС России полностью освободили территорию от ВСУ

Кадры с панорамой коксохимического завода в Авдеевке, полностью освобожденного российскими войсками, опубликовало Минобороны. Флаги России развеваются на административных зданиях предприятия.

Тем временем немногочисленные украинские подразделения, которым удалось вырваться из Авдеевки, продолжают беспорядочное отступление. Окрестности, как сообщается, буквально завалены брошенной техникой, обочины дорог усеяны телами боевиков ВСУ.

Глава Минобороны Сергей Шойгу Вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент России поздравил военных с успехом и важной победой. Украинские силы продолжали держать оборону на коксохимическом заводе. Однако уже в понедельник военное ведомство объявило о полном освобождении предприятия.

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