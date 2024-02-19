ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало кадры с коксохимического завода в Авдеевке

11:07
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

ВС России полностью освободили территорию от ВСУ

Кадры с панорамой коксохимического завода в Авдеевке, полностью освобожденного российскими войсками, опубликовало Минобороны. Флаги России развеваются на административных зданиях предприятия.

ВС России полностью освободили подвалы завода в Авдеевке
Российские войска после взятия Авдеевки продвинулись вглубь позиций ВСУ

Тем временем немногочисленные украинские подразделения, которым удалось вырваться из Авдеевки, продолжают беспорядочное отступление. Окрестности, как сообщается, буквально завалены брошенной техникой, обочины дорог усеяны телами боевиков ВСУ.

Глава Минобороны Сергей Шойгу Вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент России поздравил военных с успехом и важной победой. Украинские силы продолжали держать оборону на коксохимическом заводе. Однако уже в понедельник военное ведомство объявило о полном освобождении предприятия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Авдеевский коксохимический завод
Авдеевский коксохимический завод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.