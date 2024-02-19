Финляндия не увидела угрозы нападения со стороны России

Другие члены НАТО придерживаются иного мнения

Власти Финляндии в настоящее время не видят угрозы нападения со стороны России", но считают, что страна подготовлена к потенциальному конфликту. Такое заявление сделал глава финского кабмина Петтери Орпо.

Как заявил политик в интервью польской газете Rzeczpospolita, в Хельсинки не ожидают "немедленного нападения со стороны России".

Тем не менее, Вооруженные силы Финляндии хорошо готовы к потенциальному конфликту, обладая резервом в 800 тысяч человек, подчеркнул Орпо.

Ранее германский министр обороны Борис Писториус допустил, что Россия может напасть на НАТО через 5-8 лет. При этом он подчеркнул невозможность "предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда".

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверял, что в Североатлантическом альянсе в настоящее время не усматривают непосредственной угрозы государствам, входящим в состав блока, хотя постоянно работают над обороной и сдерживанием.

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