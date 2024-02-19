ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия не увидела угрозы нападения со стороны России

11:23
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Другие члены НАТО придерживаются иного мнения

Власти Финляндии в настоящее время не видят угрозы нападения со стороны России", но считают, что страна подготовлена к потенциальному конфликту. Такое заявление сделал глава финского кабмина Петтери Орпо.
США отказались считать реальной угрозу нападения России на НАТО

Как заявил политик в интервью польской газете Rzeczpospolita, в Хельсинки не ожидают "немедленного нападения со стороны России".

Тем не менее, Вооруженные силы Финляндии хорошо готовы к потенциальному конфликту, обладая резервом в 800 тысяч человек, подчеркнул Орпо.

Ранее германский министр обороны Борис Писториус допустил, что Россия может напасть на НАТО через 5-8 лет. При этом он подчеркнул невозможность "предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда".

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверял, что в Североатлантическом альянсе в настоящее время не усматривают непосредственной угрозы государствам, входящим в состав блока, хотя постоянно работают над обороной и сдерживанием.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Финляндии
Военнослужащие армии Финляндии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.