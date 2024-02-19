Итоги 2023 года для Украины это подтверждают

Страны Запада были чересчур оптимистичны в отношении украинских войск в 2023 году. Такое заявление сделал руководитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Как заявил военный, которого цитирует The Financial Times, Запад позволил себе чрезмерный оптимизм, полагая, что "если мы дадим украинцам боеприпасы и необходимую подготовку, то они победят".

Бауэр подчеркивает, что в наступившем 2024 году важно не поддаваться чрезмерному пессимизму — хотя бы потому, что "сам факт того, что Украина все еще суверенное государство", просто замечателен.

Ранее первый заместитель начальника российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской предупредил, что "ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий", поэтому "в последующем в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления".

При этом американские журналисты отмечают, что ВСУ оказались в самой опасной ситуации с начала специальной военной операции России. Российские войска наступают сразу на пяти направлениях в стремлении вернуть территории, занятые украинскими войсками в 2022 и 2023 годах.

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