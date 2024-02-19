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В НАТО признали чрезмерный оптимизм относительно способностей ВСУ

11:48
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Итоги 2023 года для Украины это подтверждают

Страны Запада были чересчур оптимистичны в отношении украинских войск в 2023 году. Такое заявление сделал руководитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
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Как заявил военный, которого цитирует The Financial Times, Запад позволил себе чрезмерный оптимизм, полагая, что "если мы дадим украинцам боеприпасы и необходимую подготовку, то они победят".

Бауэр подчеркивает, что в наступившем 2024 году важно не поддаваться чрезмерному пессимизму — хотя бы потому, что "сам факт того, что Украина все еще суверенное государство", просто замечателен.

Ранее первый заместитель начальника российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской предупредил, что "ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий", поэтому "в последующем в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления".

При этом американские журналисты отмечают, что ВСУ оказались в самой опасной ситуации с начала специальной военной операции России. Российские войска наступают сразу на пяти направлениях в стремлении вернуть территории, занятые украинскими войсками в 2022 и 2023 годах.

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