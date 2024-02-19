Российский бизнес пожаловался на ограничение операций со стороны банков ОАЭ

Там опасаются вторичных санкций

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физическим лицам счета. Об этом в понедельник, 19 февраля, пишут "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей, работающих в ОАЭ, и представителя объединения "Деловая Россия".

По словам собеседников издания, банки ОАЭ не принимают к проведению операций деньги из России и в обратную сторону платежи не проводят. Кроме того, кредитно-финансовые организации арабского государства продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам.

Предприниматели из России рассказали "Ведомостям", что подобные проблемы возникли задолго до выхода в декабре 2023 года указа президента США о вторичных санкциях — после которого такие страны, как Турция и Китай, резко поменяли политику в отношении клиентов из России.

Ранее сообщалось, что турецкие банки повсеместно отказываются работать с российскими организациями из-за декабрьского указа президента США о вторичных санкциях. Руководитель одной из крупных турецких фирм рассказал, что экспортерам в стране обещали в ближайшие дни нормализовать ситуацию с платежными переводами из России.

В Уганде заявили, что африканским странам нужно искать альтернативу системе SWIFT, поскольку Запад фактически шантажирует их отключением от своей финансовой системы за несогласие с политическим курсом.

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