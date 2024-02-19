Жителя Ижевска обвинили в госизмене за работу на СБУ

Ему грозит 20 лет лишения свободы
Жителя Ижевска, который вел подрывную деятельность по указанию украинских спецслужб, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии, возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, мужчина по указанию спецслужб Украины развил деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.
Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по статье 275 УК России - государственная измена. Наказание за подобное преступление – до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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