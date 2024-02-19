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Жителя Ижевска обвинили в госизмене за работу на СБУ

11:54
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Ему грозит 20 лет лишения свободы

Жителя Ижевска, который вел подрывную деятельность по указанию украинских спецслужб, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии, возбуждено уголовное дело.

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По данным следствия, мужчина по указанию спецслужб Украины развил деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по статье 275 УК России - государственная измена. Наказание за подобное преступление – до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

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