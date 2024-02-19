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Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ еще дальше от Донецка

12:07
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Обстрелы должны прекратиться полностью

Освобождение Авдеевки позволит кратно снизить число обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР).  
Российские саперы начали разминирование в освобожденной Авдеевке

Об этом заявил глава региона Денис Пушилин. Однако у ВСУ еще есть возможность наносить удары по этим городам, так как страны Запада поставляют Киеву дальнобойные ракеты.

Чтобы полностью исключить атаки, украинские войска нужно отодвинуть еще дальше.

"Противника нужно отодвигать дальше, чтобы не было вообще в принципе возможности совершать обстрелы по гражданским объектам", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Глава Минобороны Сергей Шойгу Вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент России поздравил военных с успехом и важной победой. Российские саперы уже начали разминирование в освобожденном городе.

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