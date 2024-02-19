Собянин: Парковка в Москве 23 и 24 февраля будет бесплатной

Парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам

В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка в столице станет бесплатной. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час", – добавил Собянин.

По его словам, парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам.

В понедельник Собянин рассказал об амбициозных планах по развитию транспортной системы Москвы на ближайшие шесть лет. Так, особое внимание уделят крупным инфраструктурным проектам федерального значения.

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