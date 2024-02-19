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В Эстонии задумали перезахоронить останки солдат Красной армии

12:31
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Они покоятся на территории мемориального комплекса Техумарди

В Эстонии планируют провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди на острове Сааремаа и перезахоронить останки солдат Красной армии. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказал старейшина волости Сааремаа Микк Туйск.
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По его словам, планируется демонтировать 90 могильных плит с пятиконечными звездами, поскольку "это некрасиво", но оставить мемориальный столб в форме меча.

Волость уже подала соответствующее ходатайство к действующей при Военном музее комиссии по военным захоронениям, ответ ожидается в ближайшее время, сообщает "Интерфакс".

Ранее в российском Министерстве иностранных дел вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер из-за планов Таллина перезахоронить останки советских военнослужащих без согласия родственников. Кощунственные действия эстонских властей идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, подчеркнуло ведомство.

Еще летом 2022 года премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что в стране необходимо "постепенно, шаг за шагом нужно перезахоронить останки солдат, находящиеся под памятниками, и перенести сами памятники". По ее утверждению, события на Украине ускорили процесс переноса памятников советским воинам, погибшим во Второй мировой войне.

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Братское кладбище советских воинов, мемориал Техумарди, Эстония
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