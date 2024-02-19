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В Киеве пообещали показать миру "украинское экономическое чудо"

12:36
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

С этой целью Украина изучает экономический опыт Японии

Правительство Украины изучает опыт японской модернизации, чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо". Такое заявление сделал в понедельник, 19 февраля, украинский премьер Денис Шмыгаль.
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По словам главы украинского кабмина, во время конференции по экономическому развитию и восстановлению с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды обсуждались инвестиции в экономику Украины.

Шмыгаль рассказал Кисиде об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас, сообщает РИА Новости.

В конце 2023 года Министерство финансов Украины сообщало, что за месяц украинский государственный долг превысил отметку в 140,8 миллиарда долларов. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев отмечал, что это произошло из-за очередного транша финансовой и военной помощи от ЕС.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев указывал, что без поддержки западных стран ни сама Украина, ни ее лидер Владимир Зеленский "со своей камарильей не просуществуют и дня", причем "всем это понятно".

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