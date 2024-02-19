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Боевые корабли ВМФ России прибыли в Индию

12:26
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Крейсер "Варяг" примет участие в маневрах

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл в Индию. Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" пришли в порт Вишахапатнам для участия в международном многостороннем военно-морском учении "Милан-2024", сообщили в Минобороны.

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В военном ведомстве уточнили, что в военно-морских маневрах будет задействован экипаж "Варяга". Фрегат "Маршал Шапошников" пополнит корабельные запасы, после чего продолжит выполнение задач дальнего похода.

Российские моряки примут участие в береговой и морской части учения. Также запланированы мероприятия протокольного характера, культурная и спортивная программы. Визит в Индию продлится больше недели, передает "Интерфакс".

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