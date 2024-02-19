Около 3 млн кв метров недвижимости построят в ближайшие годы у станций метро в Москве

Строительство транспортной инфраструктуры служит драйвером развития территорий

В ближайшие годы возле столичных станций метро планируется построить около трех миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом в понедельник рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

"Строительство транспортной инфраструктуры служит мощным драйвером развития территорий. При этом развитие сети метро в Москве имеет не только транспортный, но и колоссальный градостроительный или экономический эффект", - отметил Бочкарёв.

Уточняется, что реализация данных проектов позволит создать более 48 тысяч дополнительных рабочих мест в шаговой доступности от станций подземки.

"Это и офисные центры, и гостиницы, и торгово-развлекательные комплексы, и многофункциональные центры социального назначения, что обеспечивает комфорт жителей и гостей столицы", – пояснил исполнительный директор по девелопменту компании "Мосинжпроект" Павел Дудулин.

Ранее Бочкарев сообщал, что расположенные в зоне влияния Большой кольцевой линии метро территории после запуска движения получат дополнительный стимул развития.

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