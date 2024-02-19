В Авдеевке нашли тела военных с американскими и польскими шевронами

ВСУ их бросили

В Авдеевке нашли тела военных, на форме которых были американские и польские шевроны.

Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Тела обнаружили при зачистке города.

"В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах", - сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ еще дальше от Донецка, Макеевки и Ясиноватой, чтобы свести удары ВСУ по городам на нет.

Глава Минобороны Сергей Шойгу Вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент России поздравил военных с успехом и важной победой. Российские саперы уже начали разминирование в освобожденном городе.

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