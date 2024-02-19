Украинские военные оставили населенный пункт

Украинские военные совершили множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Как заявил политик в эфире телеканала "Россия 24", об этом известно "из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пунктах временного размещения".

Пушилин подчеркнул, что особенно много военных преступлений совершалось украинскими боевиками в последние дни и в последние недели, "когда противник очень остервенело относился как раз к гражданскому населению".

Однако все задокументировано, чтобы привлечь виновных к ответственности за их преступления, заявил глава ДНР.

Тем временем саперы приступили к работе по разминированию Авдеевки. Боевики превратили город в сплошное минное поле, в настоящее время передвигаться можно только по центральным улицам, где уже прошла техника. Любой шаг в сторону может стать смертельно опасным.

В российском Генштабе предупредил, что, несмотря на отступление украинской армии из Авдеевки, она сохраняет боеспособность, а потому нельзя исключать новую попытку контрнаступления ВСУ при наличии серьезной поддержки со стороны Запада.

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