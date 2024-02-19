Собянин рассказал о строительстве флагманского центра в больнице им. Буянова

В сутки в медцентре смогут принимать до 200 пациентов

До конца года в Москве будет введён в эксплуатацию флагманский центр клинической больницы имени Буянова. Об этом сегодня в своих соцсетях рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В сутки в медцентре смогут принимать до 200 пациентов. Будут работать разнопрофильные операционные. В том числе уникальная - гибридная. Установят свыше одной тысячи 200 единиц высокотехнологичного медоборудования. Какие работы идут сейчас?

Вместо звука сирены скорой помощи здесь пока пронзительный стон строительной техники. Вместо врачей и пациентов - рабочие. Но совсем скоро всё встанет на свои места - строительство флагманского центра на территории больницы имени Буянова выходит на финишную прямую. Все основные работы завершены. Дело остаётся за малым.

"На сегодняшний день строительная готовность 84%. Сейчас идет активная отделочная работа, монтаж медицинского оборудования и наладка инженерных систем. Порядка 15000 квадратных метров - данный объект очень насыщен медицинским оборудованием", - сообщил Тимур Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы.

Медоборудования будет 1250 единиц - новейшие приборы для УЗИ, рентгенографии, а также КТ и МРТ. На первом этаже будут проводить исследования пациентам в критическом состоянии. На втором - в более лёгком. Благодаря такому разделению врачам больше не придётся тратить заветные минуты на перемещение пациентов по разным кабинетам. Это значительно сократит время оказания экстренной помощи, а, следовательно, и увеличит шансы на спасение жизни в тех случаях, когда каждая секунда на счету.

"Здесь в непосредственной близости расположен кабинет КТ, который также минимизирует манипуляции врачей с пациентами", - отметил Евгений Павлов, руководитель строительства АНО "РСИ".

В центре появятся девять многопрофильных операционных. В каждой смогут работать несколько врачей разных специальностей. Рядом с операционными разместят комнату пробуждения, отделение интенсивной терапии и реанимации. Каждое помещение оборудуют ламинарами - уникальными очистителями воздуха.​

"Мы их можем наблюдать как раз в этом противошоковом зале. Это такой аппарат в системе вентиляции, который будет подавать чистый воздух в помещения 24 на 7", - пояснил Евгений Павлов. ​ ​ ​

В центре подумали не только о пациентах. Строители заканчивают подготовку комфортных помещений для круглосуточного пребывания родственников рядом с блоками реанимации и интенсивной терапии.

"Флагманский центр в клинической больнице имени Буянова введем до конца года. Медцентр будет работать по новому стандарту экстренной помощи. Он рассчитан на прием порядка 200 пациентов в сутки", – сообщил Сергей Собянин.

Флагманский центр будет работать по принципу "Триаж". Он позволит разделять пациентов на потоки в зависимости от их состояния. В красный попадут тяжелые пациенты. Их направят в шоковое отделение с реанимационным залом. В желтом окажутся пациенты в состоянии средней степени тяжести. Ну а те, для кого предназначен золеный коридор, скорее всего, покинут больницу в течение суток.

Откроют флагманский центр уже в этом году, он сможет ежедневно принимать до 300 пациентов с самыми разными проблемами от банального перелома до инсульта.

​Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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