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В метро Москвы появились тактильные указатели для незрячих пассажиров

15:00
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Они подскажут, когда впереди препятствие

Столичное метро станет удобнее для слабовидящих и незрячих пассажиров. Там начали устанавливать тактильные напольные указатели.

Они подскажут, когда впереди препятствие или нужно изменить направление движения. Например, перед входом на эскалатор. Прежде, чем сделать указатели, в метро советовались со специалистами.

"Тактильные указатели уже появились на 4 станциях. "Третьяковская" Калужско-Рижской линии и Калининской линии, "Рижская" Калужско-Рижской линии, а также "Комсомольская" Кольцевой линии и станция "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии. До конца года мы разместим их еще на 22 станциях. Проект реализуется с участием московского отделения Всероссийского общества слепых", -  отметила Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена.

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Тактильные указатели для незрячих пассажиров в метро
Тактильные указатели для незрячих пассажиров в метро
Тактильные указатели для незрячих пассажиров в метро
Тактильные указатели для незрячих пассажиров в метро
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