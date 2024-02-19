В Москве открыли новый репетиционный зал для Кремлевского оркестра

Переезд в коллективе очень ждали

В Москве открыли новый репетиционный зал для Государственного Кремлёвского оркестра. Он разместился в бывшей второй студии знаменитого Дома звукозаписи, Гостелерадио СССР. При реконструкции особое внимание специалисты уделили акустике.

Первая скрипка Государственного Кремлевского оркестра Константин Казначеев тестирует новое пространство, в котором в ближайшее время вместе с коллегами будет проводить много часов в ежедневных репетициях.

"Акустика мне очень нравится. Конечно же, нужно время, для того чтобы нам всем привыкнуть к этой акустике, потому что новое помещение с новой акустикой - она требует настройки собственных ушей, для того, чтобы понять, как здесь играть, поэкспериментировать с рассадкой оркестра и так далее", - рассказал Константин Казначеев.

Знаменитая студия № 2 легендарного Дома звукозаписи на Малой Никитской снова "звучит" после долгих лет молчания. Это здание на Малой Никитской многие называют "Домом радио" или "Домом звука". Учреждение задумывалось в 30-е годы как фабрика по выпуску грампластинок, и более 80 лет здесь производились высококачественные записи классической музыки, радиоспектаклей и литературных чтений. Три основных студии, в том числе и вторая, были спроектированы как отдельные здания. Здесь записывались легенды советской эстрады - Муслим Магомаев, София Ротару. Сюда приходили композиторы и знаменитые актеры.

Звукорежиссер Павел Лаврененков помнит, какой студия была почти 40 лет назад - начал здесь работать еще в 86-м. Записывал первый диск Ларисы Долиной.

"Кобзон, Лещенко, Сергей Георгиевич Захаров. Ирина Аллегрова, Толкунова - на этом месте она стояла. Студия осталась та же - расстояние от стены до стены то же, но акустика стала лучше. Я очень хорошо помню ту акустику. И потолок стал выше", - рассказал Павел Лаврененков.

Размеры помещения остались прежними, но качественно изменилось наполнение - в прошлом году 2-я студия была капитально отремонтирована, все приходилось делать практически с нуля.

"В 90-е годы эта студия была полностью демонтирована, она больше 20 лет стояла и не функционировала", - отметила Ольга Лякина, заместитель Управляющего делами президента России.

Теперь вторая студия стала репетиционным залом для Государственного Кремлевского оркестра. Переезда сюда в коллективе очень ждали.

"У нас был меньший репетиторий - нам было тесно, звука было мало. Мы ждали с большим нетерпением, ждали наш Дом, в котором сможем формировать собственный уникальный тембр, который отличает один оркестр от другого", - рассказал Константин Чудовский, художественный руководитель и главный дирижер Государственного Кремлевского оркестра Управления делами президента России.

В новом помещении с помощью специальных панелей удалось сохранить естественную акустику и одновременно создать большой спектр отражений. В будущем зал будет настраиваться для малого состава и большого - появятся специальные акустические шторы.

"Пока еще дооборудуется зал, мы видим только интерьерные решения. Вся механика - в будущем. Для звукозаписи здесь будет много - софитные фермы стоять, экран будет видеопроекционный стоять", - пояснил Павел Глушенков, автор проекта, руководитель мастерской "БГ Студио".

А значит, как и много лет назад, здесь снова зазвучат музыкальные шедевры, только в высоком современном качестве.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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