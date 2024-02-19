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В Щербинке запертый в квартире кот перепугал весь подъезд

15:13
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Соседи думали, что с хозяином случилась беда

Один дома! В подмосковной Щербинке вызволили кота, который неделю просидел взаперти в квартире. Истошные крики зверя слышал весь подъезд.

Соседи решили, что с хозяином случилась беда и вызвали спасателей и полицию. Когда открыли дверь, увидели животное. Его тут же отвезли к ветеринару. Позже выяснилось, что владелец кота всё это время был в больнице. Присматривать за питомцем он попросил сына. Но тот уехал в командировку, переложив бремя на своего друга.

Почему сытое животное так отчаянно звало на помощь, остаётся непонятным. Впрочем, сейчас питомец уже дома. Выглядит вполне здоровым. А его хозяину главное, что любимец рядом.

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