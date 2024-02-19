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Кандидаты в президенты продолжают рабочие поездки

14:50
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Леонид Слуцкий провел встречу с участниками образовательного проекта РАНХиГС "Молодой законотворец"

Кандидат на пост президента от КПРФ Николай Харитонов сегодня посетил Московский институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве. Политик осмотрел внушительную библиотеку, пообщался с сотрудниками, обсудил развитие Дальнего Востока и Арктики.

"Стремительно строится, колоссальные деньги вкладываются в развитие ДВФО и Арктики, значит, около четырёх триллионов рублей и особенно беспокоит жителей, когда, знаете, Якутия, другие арктические территории - фактически всё на сваях, и люди говорят, насколько это надёжный переход, тем более, стали говорить об изменении климата, вечная мерзлота", - отметил Николай Харитонов.

А Леонид Слуцкий провел сегодня встречу с участниками образовательного проекта РАНХиГС "Молодой законотворец", созданного при поддержке партии. По мнению лидера ЛДПР, привлечение студентов к законотворческой деятельности даст не только хороших профильных специалистов в будущем, но и может быть полезным уже сейчас.

"Это на самом деле и возможности для нас - услышать ваши креативные идеи, мнения, оценки. Что-то вместе с вами внедрить в нашу практику. Поэтому мы расцениваем наше с вами взаимодействие не только как социальный лифт, и что мы вас куда-то подсаживаем, как детей, как молодежь... Нет! Мы оцениваем вас как полноценных партнеров", - заявил Слуцкий.

Напомним, до начала выборов остаётся не так много времени. Уже 25 февраля стартует досрочное голосование. И чуть меньше месяца остаётся до основного этапа, который продлится с 15 по 17 марта.

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