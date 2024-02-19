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Китай отметил позицию Москвы по размещению оружия в космосе

13:17
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

США заявили об угрозе своей безопасности якобы из-за действий России

Министерство иностранных дел Китая обратило внимание на позицию России по вопросу размещения в космосе оружия. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказали в офисе официального представителя внешнеполитического ведомства Китая.
Американцев пугают российским космическим оружием

Там не стали вдаваться в подробности или давать развернутую оценку ситуации, однако отметили, что "Россия уже отреагировала", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что обвинение Вашингтоном Москвы в якобы размещении ядерного оружия в космосе "вписывается в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы занимаются злонамеренным сочинительством и приписывают нам разного рода действия или намерения, которые их не устраивают".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что за заявлениями США об угрозе нацбезопасности стоит не только стремление продавить в Конгрессе новый пакет помощи Киеву, но и "попытаться каким-то образом снизить негативный для администрации Байдена медийный эффект от интервью Владимира Путина".

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