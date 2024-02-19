Минобороны раскрыло возможности российских дронов в зоне СВО

Они помогают работать артиллерии

Используемые в зоне специальной военной операции на Украине разведывательные беспилотные летательные аппараты могут видеть цели на расстоянии до 25 километров. Дроны используются для поддержки артиллерии — в частности, для обнаружения целей и корректировки огня, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что оператору даже не нужно "птицу" удалять от себя. Камера беспилотника обладает 200-кратным увеличением – достаточно поднять дрон в воздух и можно разглядывать линию фронта.

ТАСС приводит слова оператора беспилотника с позывным Мороз. Он подчеркнул, что новые БПЛА позволяют ВС России уничтожать еще больше украинской военной техники. На расстоянии в 20-25 километров можно разглядеть силуэты, цели, машины.

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