ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны раскрыло возможности российских дронов в зоне СВО

13:11
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Они помогают работать артиллерии

Используемые в зоне специальной военной операции на Украине разведывательные беспилотные летательные аппараты могут видеть цели на расстоянии до 25 километров. Дроны используются для поддержки артиллерии — в частности, для обнаружения целей и корректировки огня, сообщили в Минобороны России.

Российские беспилотники поразили объект инфраструктуры под Винницей
Шойгу проверил производство беспилотников в Удмуртии

В военном ведомстве уточнили, что оператору даже не нужно "птицу" удалять от себя. Камера беспилотника обладает 200-кратным увеличением – достаточно поднять дрон в воздух и можно разглядывать линию фронта.

ТАСС приводит слова оператора беспилотника с позывным Мороз. Он подчеркнул, что новые БПЛА позволяют ВС России уничтожать еще больше украинской военной техники. На расстоянии в 20-25 километров можно разглядеть силуэты, цели, машины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащий ВС России запускает БПЛА
Военнослужащий ВС России запускает БПЛА
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.