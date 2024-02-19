В Лобне объявили эвакуацию из-за заминированной машины

СВУ обеврежено

Режим оповещения о ЧС введен в подмосковной Лобне из-за обнаружения заминированного автомобиля.

Инцидент произошел в микрорайоне Центральный. Из опасной зоны вывели более 300 человек, рассказали РИА Новости в экстренных службах. Эвакуация завершена, взрывное устройство обезвредили. На месте работают специалисты.

В лобненской школе № 5 открыли пункт временного размещения, в нем сейчас находятся около 70 человек и домашние животные, пишет "360".

По данным, telegram-канал SHOT заминированная машина была припаркована возле здания Росреестра.

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