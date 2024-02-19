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Стало известно об отравлении глав новых регионов России

13:50
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

ВСУ используют токсичные соединения

Минобороны сообщило об отравлении Украиной глав ЛНР и Херсонской области Леонида Пасечника и Владимира Сальдо.
Сальдо раскрыл детали своего отравления близким человеком

Главу ЛНР пытались отравить фенольными соединениями в декабре 2023 года, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Сальдо пытались отравить рицином в августе 2022 года. По словам самого губернатора, это пытался сделать человек, которому он доверял. Его доставили в одну из больниц Крыма, а после перевели в НИИ имени Склифосовского в Москве.

Минобороны России известно об отравлении других высокопоставленных должностных лиц. Расследования по их делам продолжаются.

Кириллов добавил, что ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения терактов.

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